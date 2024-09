A- A+

Sustentabilidade Geraldo Alckmin participa do lançamento de iniciativa sustentável para o setor automotivo, em Goiana O vice-presidente esteve no Estado para participar da 13º edição do Fórum Nordeste, realizado pelo Grupo EQM

Em visita ao Estado para a 13ª edição do Fórum Nordeste, realizado pelo Grupo EQM, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou o Polo Stellantis em Goiana, município de Pernambuco, para o lançamento dos carros com motorização flex produzidos pelo Polo Automotivo. A iniciativa reduz cerca de 87% de emissões de CO2 na queima de combustível do primeiro abastecimento.

A partir de hoje, os veículos com as motorizações T270 Flex e Turbo 270 Flex produzidos em Pernambuco passam a sair da fábrica abastecidos com etanol.

“Ao abastecer o veículo na fábrica com etanol, a Stellantis está contribuindo para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa nas unidades industriais e na cadeia de valor. Isso porque nossa meta vai além da fabricação dos veículos, envolve todo o ciclo de vida, desde as matérias-primas até o final de vida do veículo”, pontua Emanuelle Cappellano, presidenteda Stellantis para a América do Sul.

Inicialmente, a ação será realizada com os modelos Jeep Renegade Flex T270 e Flex T270 4x4, Compass Flex T270 e Commander Flex T270, além da Fiat Toro Turbo T270 Flex. No próximo ano, a alteração de combustível acontecerá também com todos os veículos flex produzidos pela companhia.

