AÉREA Gol anuncia acordo com credores para converter dívida em ações Aérea pretende levantar US$ 1,85 bilhão em novo financiamento para dar liquidez à saída da recuperação judicial

A Gol Linhas Aéreas anunciou um acordo para conversão de uma dívida para ações junto a credora Abra Group. A área, que está em processo de recuperação judicial desde janeiro nos Estados Unidos, informou que pretende converter cerca de US$ 1,7 bilhão em dívidas em ações

A credora, que afirma ter US$ 2,8 bilhões em dívidas da empresa, concordou em receber cerca de US$ 950 milhões em papéis da empresa e outros US$ 850 milhões em dívidas reestruturadas (com novas condições).

A divulgação do fato relevante aconteceu às 10h31, quando os papéis da empresa cediam 0,89%, aos R$ 1,11. Quando há divulgação deste documento enquanto o pregão está em andamento, a negociação é interrompida por, pelo menos, vinte minutos.

Outros credores, segundo o comunicado, vão receber novas ações, avaliadas em US$ 235 milhões.

A empresa diz ainda que pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em novo financiamento para quitar despesas com o processo de recuperação judicial e dar suporte financeiro à empresa após a saída do chamado “Chapter 11”.

