A- A+

Turismo Governadora Raquel Lyra destaca potencial turístico do Estado durante o Visit Pernambuco Travel Show Realizado no Convention Center do Armação Resort, em Porto de Galinhas, o evento reuniu representantes do mercado turístico do Estado, além de integrantes nacionais e internacionais do setor

Com o objetivo de fortalecer ainda mais Pernambuco como destino turístico, a governadora Raquel Lyra participou, nesta terça-feira (3), da 6° edição do Visit Pernambuco Travel Show. Realizado no Convention Center do Armação Resort, em Porto de Galinhas, no município do Ipojuca, o evento reuniu todo trade turístico do Estado, além de integrantes nacionais e internacionais do setor. Esta é a primeira vez na história que uma chefe do Executivo estadual participa do evento.

“O Governo de Pernambuco tem buscado fazer a sua parte para impulsionar, cada vez mais, o turismo em nosso Estado. Estamos garantindo infraestrutura viária, obras de tratamento de esgoto, de acesso à água, qualificação profissional e mais segurança para permitir que quem vem para cá tenha o melhor conforto possível e, claro, promoção turística. Eventos como esse, com rodadas de negócios, são muito importantes para que Pernambuco possa estar sempre no topo”, destacou Raquel Lyra.

O Visit Pernambuco Travel Show é uma oportunidade para fomentar os negócios no mercado nacional e internacional, principalmente nos países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, promovendo uma atuação integrada entre o Estado e outros destinos do Nordeste.

"O evento é a união de todos, aqui se encontra grandes hotéis, pousadas, restaurantes, todos juntos, um trabalho estratégico de conectar Porto de Galinhas, e Pernambuco como um todo, com o mundo. Queremos tornar o nosso Estado o principal destino turístico do Brasil”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

O presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, ressaltou que, apesar do encontro ser realizado em Porto de Galinhas, os operadores turísticos também são levados para outras regiões do Estado.

“A gente consegue mostrar o que temos de melhor e de diferente. Todo ano os equipamentos turísticos em Pernambuco vêm se modernizando, com isso a gente consegue mostrar esses operadores que nos vendem durante todo o ano, o que a gente tem de novo para vender mais nos próximos anos e os turistas voltarem a Pernambuco e conhecer outras coisas”, pontuou.

Em paralelo com o Visit PE Travel Show, também foi realizada a 8ª edição do Summit Visit Pernambuco, uma ação dedicada a promover rodadas de palestras da área turística. Entre os principais temas, estiveram criatividade, futuro do turismo, gestão, marketing e vendas.

O presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, Eduardo Tiburtius, enalteceu a importância do fortalecimento das ações voltadas ao turismo no Governo de Pernambuco. “É muito importante que a pasta de turismo seja vista de forma estratégica para que possamos crescer cada vez mais”, disse.

Investimentos

O Governo do Estado tem feito investimentos importantes no Litoral Sul para impulsionar o turismo na região. Dentro do programa PE na Estrada, a APE-009 está sendo contemplada com obras de restauração, no valor de R$ 14,1 milhões. A iniciativa abrange um trecho com 5,2 quilômetros de extensão de Nossa Senhora do Ó a Muro Alto.

Já a PE-060 está recebendo obras de readequação. Será contemplado um trecho de 85,9 quilômetros entre o Cabo de Santo Agostinho e São José da Coroa Grande, na divisa com Alagoas. O investimento é da ordem de R$ 78 milhões.

Também estiveram presentes no evento o presidente do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau, Otaviano Maroja; o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ipojuca, Puran Medeiros; o gerente do Sebrae de Pernambuco, Alexandre Alves; e o gerente-geral do Banco do Nordeste, Thiago Teotônio.

Veja também

NEOENERGIA Secom: Iberdrola disse a Lula que investirá R$ 40 bilhões no Brasil até 2028