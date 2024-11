Governo de Pernambuco anuncia distribuição de sementes crioulas para agricultores familiares

A- A+

As sementes crioulas, reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade, serão incluídas no Programa Terra Plantar, que distribui sementes anualmente para agricultores familiares de todas as regiões de Pernambuco. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pela presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Ellen Viegas, durante a 9ª Feira de Troca de Sementes Crioulas do Agreste Meridional, realizada em Garanhuns.

De acordo com Ellen Viegas, a iniciativa busca fomentar o ciclo produtivo e ampliar o acesso a alimentos de qualidade. A presidente explicou que a inclusão das sementes crioulas começará na safra 2024/2025, com previsão de expansão na safra 2025/2026, por meio do fortalecimento de parcerias com agricultores e comunidades locais.

Atualmente, o programa distribui sementes de sorgo, feijão e milho. Para a nova fase, o IPA ainda não definiu o volume de sementes crioulas a ser adquirido, mas informou que as equipes de extensionistas atuarão junto aos agricultores para ampliar a produção e a distribuição nos próximos ciclos.

Diversidade agrícola

A iniciativa foi bem recebida por agricultores familiares e representantes de comunidades locais. Jucelino Mendes Barbosa, da Comunidade Quilombola do Castainho, destacou que a medida contribui para valorizar o trabalho rural e divulgar a diversidade de sementes. Ivani Bezerra, coordenadora da Rede Semeam, informou que a região conta com 23 bancos de sementes e uma ampla variedade de cultivos, incluindo 22 tipos de favas e 34 de feijões.

Feira

A 9ª Feira de Troca de Sementes Crioulas reuniu agricultores de várias regiões do estado e incluiu rodas de conversa e atividades voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. O tema deste ano, Sementes Crioulas e Emergência Climática: Alternativa Ancestral para a Continuidade da Vida, abordou a importância da preservação das sementes diante dos desafios climáticos e sociais.

Veja também

Ajustes fiscal CUT e UGT aprovam medidas do ajuste fiscal do governo federal