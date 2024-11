Senar-PE abre inscrições para cursos técnicos gratuitos de Agricultura, Agropecuária e Zootecnia

A- A+

Estão abertas até 17 de janeiro de 2025 inscrições para processo seletivo promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) com 75 vagas nos cursos técnicos de Agricultura, Agropecuária e Zootecnia. As oportunidades são gratuitas.

Entre as vagas, há 25 para Agricultura em Petrolina, no Sertão do Estado; 25 para Agropecuária, em Serra Talhada, também no Sertão; e 25 para Zootecnia, em Bezerros, no Agreste.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site oficial do processo seletivo.

Segundo o Senar-PE, as vagas priorizam produtores rurais, seus familiares ou colaboradores.



Os cursos são certificados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, garantindo diplomas válidos em todo o Brasil. A duração média é de dois anos.

Os alunos têm acesso a materiais de estudo, tutoria personalizada e atividades em campo.

Conheça os cursos

Técnico em Agricultura

O curso capacita profissionais para planejar, executar e gerenciar processos de produção agrícola e mecanização, com foco na sustentabilidade do agronegócio. São 1.210 horas, das quais 70% ocorrem a distância e 30% presencialmente.



Técnico em Agropecuária

A formação abrange a produção animal, vegetal e agroindustrial, oferecendo uma visão abrangente e sustentável do setor. Com carga horária de 1.400 horas, 60% das aulas são a distância e 40% presenciais.



Técnico em Zootecnia

Voltado para a produção pecuária e o processamento de alimentos de origem animal, o curso contribui para a competitividade do agronegócio. São 1.200 horas de formação, sendo 60% a distância e 40% presenciais.

