Recife anuncia 300 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como se inscrever

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (27), a abertura de 300 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos.

São 13 turmas de formações oferecidas pelo programa Qualifica Recife, com aulas em seis escolas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através da plataforma GO Recife.

As inscrições também estão disponíveis no Conecta Recife, na aba do GO Recife. Quem tiver dificuldade em se inscrever pela internet pode ir diretamente às escolas profissionalizantes que estão oferecendo as vagas.

Após a confirmação da inscrição, os candidatos podem realizar a matrícula com documento com foto, comprovante de residência e escolaridade. Dependendo do curso, os candidatos podem se inscrever a partir dos 15 anos.

A secretária de Trabalho, Adynara Gonçalves, destaca a oportunidade para quem deseja uma vaga de trabalho no final de ano. "O ciclo natalino sempre abre um leque de perspectivas graças à movimentação financeira de proventos como o 13° e às movimentações de festas e serviços, então o ideal é estar atento às oportunidades", explicou Adynara.

Os cursos abrangem áreas diversas como maquiagem, manutenção de condicionadores de ar, cabeleireiro, informática, e mais, e serão oferecidos nos três turnos, dependendo da modalidade escolhida.

Locais dos cursos:

• Escola Profissionalizante Bidu Krause, Totó

• Escola Profissionalizante Dom Bosco, Casa Amarela

• Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos, Várzea

• Escola Profissionalizante Virgem Poderosa, Parnamirim

• Escola Profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro, Beberibe

• Escola Profissionalizante Dona Olegarinha, Madalena

As escolas funcionam nos três turnos, das 8h às 21h.

Qualifica Recife reformou oito escolas profissionalizantes

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura do Recife formou mais de 28 mil pessoas em cursos profissionalizantes e requalificou oito escolas, ampliando a capacidade de vagas e oferecendo cursos em novas especialidades para atender o mercado de trabalho. Das 17 Escolas Profissionalizantes distribuídas nas seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) da cidade, oito foram requalificadas.

