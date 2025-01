A- A+

Empreendedorismo Governo de Pernambuco investe R$ 500 mil para internacionalizar startups com Global.PE Edital vai selecionar 10 startups para imersão no Reino Unido, promovendo inovação local e global

Nesta quarta-feira (22), o Governo de Pernambuco anunciou o investimento de R$ 500 mil no edital Global.PE, uma iniciativa do programa Inova.PE voltada à internacionalização de startups.

O projeto, financiado pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), selecionará 10 empresas para uma imersão no ecossistema de inovação britânico, oferecendo capacitações, acesso ao London Tech Week e suporte técnico do consulado britânico.

As inscrições para o Global.PE já estão abertas, e mais informações podem ser obtidas no site oficial do programa.

De acordo com a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Vidal Montenegro, o Global.PE representa um marco na estratégia de inovação do estado.

“Pernambuco é referência em inovação com o Porto Digital e o Parqtel, mas precisamos ampliar nossa conexão internacional. O edital vai permitir que startups de base tecnológica, já consolidadas, tenham acesso a ecossistemas globais e tragam soluções inovadoras para o Estado. É uma parceria que une o local ao global”, destacou.

Para o cônsul do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, a iniciativa também fortalece os laços entre os dois territórios.

“Queremos ajudar as startups pernambucanas a expandirem no mundo e dar um impulso para ideias que podem transformar o futuro. O Reino Unido, como principal destino de investimentos de venture capital na Europa, está de portas abertas para recebê-las”, afirmou.

Edital

O edital terá a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) como responsável pela seleção e prevê o financiamento de até R$ 50 mil por startup. O valor cobrirá passagens, hospedagem, alimentação e diárias para até dois representantes por empresa participarem da missão no Reino Unido.

Além disso, as startups selecionadas terão acesso ao London Tech Week, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e a um bootcamp de três meses sobre internacionalização de empresas, em parceria com instituições britânicas como a EUGlobally e o UKTech Hub.

A seleção será baseada em critérios como plano de internacionalização, estudos de mercado, lista de clientes, grau de maturidade das empresas e um pitch gravado em inglês.

“O nível de maturidade e a fluência na língua serão avaliados para garantir que as empresas estejam preparadas para essa experiência global”, explicou Marcelo Magalhães, gerente de inovação da Secti-PE.

Segundo Angella Mochel, presidente da AGE, o edital reforça o papel do órgão como financiador do empreendedorismo no Estado.

“Nosso papel é trazer fomento e assegurar que os empreendedores tenham os recursos necessários para se desenvolverem. Trabalhamos em parceria com o governo e outras secretarias para garantir resultados que gerem impacto”, concluiu.

Presenças

O evento também contou com a participação de representantes de diversos consulados e instituições internacionais, reforçando o interesse em fortalecer parcerias e promover a integração regional.

Entre os presentes estavam Johannes Bloos, cônsul-geral da Alemanha; Serge Gas, cônsul-geral da França; Larissa Bruscky, diretora de Relações Governamentais e Comércio do Consulado do Reino Unido; John B. O'Brien, chefe da Unidade Política e Econômica do Consulado dos EUA; e Rodolfo Fehr Júnior, cônsul honorário da Suíça, Sraliu Xinying; Srajang Zhuoling, Vice-Cônsul do Consulado Geral da China, entre outros.

