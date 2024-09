Governo de Pernambuco publica licitação para dragagem e desassoreamento do Rio Beberibe

A- A+

O Governo de Pernambuco publicou o edital para a contratação de uma empresa de consultoria de engenharia que será responsável pela atualização do projeto de dragagem e desassoreamento do Rio Beberibe, em Peixinhos, Olinda. A obra vai combater os constantes alagamentos na área provocados em dias de chuva forte.

Também estão em andamento as primeiras obras do programa Morar Bem – Reforma no Lar nas primeiras casas da localidade. “São duas ações que vão ajudar a transformar a região de Peixinhos e adjacências, preservando o Rio Beberibe e reforçando o combate às enchentes que tanto afetam aquela população", afirmou a governadora Raquel Lyra.

A gestora também listou iniciativas como a pavimentação e esgotamento sanitário e a reforma de mais de 160 moradias nas comunidades Cabo Gato e Condor.

O processo de dragagem do Rio Beberibe será totalmente financiado com recursos do Estado, num montante previsto de R$ 84 milhões, como uma das contrapartidas do programa Periferia Viva, do governo federal, que vai trazer mais de R$ 353 milhões em obras para Pernambuco.

A dragagem do Rio Beberibe consiste na remoção de sedimentos acumulados no leito do rio, essencial para o controle de enchentes, melhoria da qualidade da água e preservação ambiental.

A urbanização complementa o trabalho de infraestrutura, ao garantir melhorias nas margens e no entorno da área que sofre com constantes alagamentos.

"Com esses recursos, vamos fazer a dragagem, a urbanização da bacia do Beberibe, a retirada de famílias de áreas de risco de enchentes e vamos construir habitacionais para abrigar 700 famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade", disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes.

No caso do programa Morar Bem – Reforma no Lar, o Governo do Estado está investindo R$ 8,6 milhões na região para dar apoio financeiro de até R$ 18 mil na requalificação de casas, incluindo assistência de arquitetura e engenharia, para que 600 famílias melhorem suas casas.

Em Peixinhos, a primeira fase engloba 161 casas. A construtora Potenza iniciou os trabalhos em quatro casas.

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), os técnicos da empresa estão iniciando as obras das casas e ajustando a logística com os moradores.

O objetivo é informar às famílias que os trabalhos começaram, de forma que elas se organizem para receber os operários. Este primeiro lote de obras tem previsão de entrega para janeiro.

O Morar Bem é o primeiro programa de habitação de interesse social de Pernambuco e o Reforma no Lar é uma de suas modalidades, que visa atuar nas inadequações habitacionais que compõem o déficit habitacional de Pernambuco.

