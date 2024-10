A- A+

horário de verão Governo decide por não retomar o horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia Silveira, no entanto, não descartou implementação de política no ano que vem

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre a possível volta do horário de verão.

— Nós hoje na última reunião com OMS e hoje numa reunião presencial chegamos a conclusão de que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, esse verão, temos a segurança energética assegurada.

A decisão será anunciada após uma reunião com demais integrantes do governo, onde foram apresentados novos estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre o tema.

A volta do horário de verão neste ano foi ventilada pelo ministro de Minas e Energia por conta da seca. Mas o assunto perdeu força por conta do início do período chuvoso e da pressão de setores como empresas áreas — que precisam redesenhar toda a malha, já que as passagens foram vendidas sem contar com os relógios adiantados.

Dentro do governo, a avaliação era de que a volta do horário de verão só aconteceria em 2024 caso o ONS mostrasse que a medida fosse estritamente necessária. De toda forma, isso não seria feito antes do segundo turno das eleições, marcado para o dia 27.

Parte da indústria também temia aumento de custos. O setor de turismo e bares e restaurantes defendem o horário de verão.

O ministro Alexandre Silveira chegou a defender que a mudança poderia ajudar o sistema em um "momento realmente crítico" na geração causada pela seca, que se soma ao calor e ao aumento do consumo nos horários de pico — que hoje ocorrem no meio da tarde.

Como forma de compensação, a pasta de Alexandre Silveira pediu estudos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre alternativas para compensar o que seria a economia causada pelo horário diferenciado, estimada em R$ 400 milhões. Desde 2019, o horário de verão não é adotado no Brasil.

