gastos Governo prevê espaço extra de R$ 54,9 bi para gastos em 2025 Proposta orçamentária do ano que vem será enviada ao Congresso em agosto

O governo federal deve ter um espaço extra de R$ 54,9 bilhões para as despesas no Orçamento de 2025, na comparação com os gastos deste ano, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

O dinheiro será distribuído entre os ministérios na proposta orçamnetária do ano que vem, a ser enviada ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto.

O aumento de despesas é decorrente da regra do arcabouço fiscal, lei aprovada em 2023.

O arcabouço permite que as despesas cresçam entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, de acordo com o crescimento da arrecadação.

Essa conta é feita considerando a variação da arrecadação de 12 meses acumulados até junho — dado que saiu nesta sexta.

Com base nesses detalhes, o governo considera que as despesas irão crescer 2,5% acima do IPCA.

Neste ano, o limite para as despesas do governo federal é de R$ 2,1 trilhões.

Com a inflação e o crescimento real, esse limite vai para R$ 2,25 trilhões em 2025.

Uma diferença de R$ 114 bilhões no total e de R$ 54,9 bilhões acima da inflação.

