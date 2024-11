Governo tem déficit R$ 105,2 bilhões de janeiro a setembro; número é 11,5% pior que em 2023

A- A+

As contas do governo federal registraram um déficit de R$ 105,2 bilhões no acumulado entre janeiro e setembro deste ano, divulgou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira. O resultado é 11,5% maior do que o atingido no mesmo período do ano passado, quando foi registrado um déficit de R$ 94,3 bilhões.

O Tesouro Nacional, no entanto, não divulgou a série histórica completa dos resultados. Servidores do órgão estão em greve e reivindicam correção nas assimetrias salariais de acordo com carreiras de mesma complexidade.

O resultado foi puxado por um superávit de R$ 160,6 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 265,8 bilhões na Previdência Social (RGPS).





Segundo o ministério, descontada a inflação, entre janeiro e setembro a receita líquida registrou aumento de 6,4% (+R$ 94,2 bilhões), enquanto a despesa cresceu 6,5% (+R$ 101,4 bilhões).

Em relação às despesas, o ministério alega que o aumento se deu principalmente por causa da elevação dos pagamentos das Despesas do Poder Executivo Sujeitas à ProgramaçãoFinanceira (+R$ 28,8 bilhões).

Além disso, gastos de benefícios previdenciários (+R$ 24,5 bilhões) e com Benefício de Prestação Continuada (BPC) (+R$ 11,6 bilhões), também puxaram as despesas para cima.

Veja também

REUNIÃO Secom informa que reunião de Lula e ministros foi suspensa e retorna às 15h30