BRASIL Governo vai tomar novas medidas fiscais em 2025 se for necessário, diz secretário do Tesouro Governo mira déficit zero neste ano

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse, nesta quarta-feira (22), que o governo vai tomar medidas de contenção de gastos adicionais caso sejam necessárias para cumprir a meta fiscal deste ano.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário reafirmou que o governo alcançou as metas fiscais estabelecidas para o ano passado e que terá o mesmo compromisso com as contas públicas em 2025.

— Agora, para 2025 o compromisso é o mesmo, refazer o balanço e continuar trabalhando, se tiver que fazer medidas adicionais, tem que fazer para tomar as ações necessárias para a gente de fato cumprir a meta — afirmou.



Ao Globo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano.

Nesta quarta, Ceron disse que o governo está fazendo o balanço da efetividade das medidas aprovadas no ano passado e do impacto que as alterações impostas pelo Congresso causaram.

— E agora é o momento, nós estamos passando por cima de fazer o balanço das medidas que foram aprovadas, as alterações, para verificar se há necessidade de alguma medida adicional para a gente cumprir as metas do ano.

A meta de resultado primário para 2025 prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é de déficit zero, como em 2024. A regra, no entanto, prevê uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos. Ou seja, o governo também cumprirá a meta se fechar o ano com um superávit de 0,25% do PIB ou déficit de 0,25%.

