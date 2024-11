A- A+

Criptomoedas Grupo de mídia de Trump dispara na bolsa após rumor de compra de site de criptomoedas O título do Trump Media and Technology Group (TMTG) registrou alta de 16,65% no fechamento

As ações do grupo de mídia do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dispararam nesta segunda-feira (18) no final do dia em Wall Street, após informações na imprensa sobre a possível compra de uma plataforma de câmbio de criptomoedas.

O título do Trump Media and Technology Group (TMTG) registrou alta de 16,65% no fechamento. Segundo o Financial Times, o TMTG estaria em negociações avançadas com a gigante americana Intercontinental Exchange (ICE) para adquirir sua subsidiária Bakkt.

Procurada pela AFP, a ICE recusou-se a comentar. A Bakkt não respondeu.

Essa plataforma foi lançada em 2018 pela ICE, que buscava se posicionar no mercado de moedas digitais e popularizá-las.

O grupo estabeleceu uma parceria com a Starbucks, permitindo que clientes do programa de fidelidade pagassem por seu café com bitcoins.

A Bakkt entrou na bolsa em outubro de 2021 e assinou um acordo com a Mastercard para emitir pontos de fidelidade em criptomoedas para portadores de cartões de crédito da marca.

Mas a plataforma não alcançou escala suficiente e, desde fevereiro, alertou diversas vezes que poderia encerrar suas atividades.

Impulsionadas pela mesma notícia, as ações da Bakkt, que tinha 6,5 milhões de contas em setembro, subiram 162,46% nesta segunda-feira.

A TMTG é a controladora da rede social Truth Social, lançada no início de 2022.

Seu modelo de negócios gera dúvidas. A empresa faturou 2,6 milhões de dólares nos primeiros nove meses do ano, mas teve um prejuízo de 363 milhões de dólares.

Trump controla 52,9% do capital, uma participação avaliada em cerca de 3,8 bilhões de dólares ao preço de fechamento das ações nesta segunda-feira.

Em um momento crítico para as criptomoedas, o republicano recentemente associou seu nome a uma nova plataforma de moedas digitais, a World Liberty Financial.

Veja também

Movimentação econômica 13º salário deve injetar R$ 9,4 bilhões na economia do Estado, segundo dados do DIEESE