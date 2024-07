Grupo francês Casino admite interesse em vender suas ações no Pão de Açúcar

A- A+

O grupo varejista francês Casino não considera mais o Grupo Pão de Açúcar (dono de redes de supermercados como Pão de Açúcar e Extra no Brasil) um investimento estratégico e está aberto a vender sua participação restante de 22,5% na companhia brasileira.

A informação foi dada pelo executivo do Departamento de Comunicações Financeiras do Casino, Christopher Welton, e reportada pela agência de notícias “Reuters”.

Segundo a agência, o executivo disse que nenhum acordo de venda é iminente e negou rumores de que o Casino havia contratado um banco de investimentos para oferecer suas ações no GPA a investidores.

A participação do Casino no GPA vale perto de R$ 300 milhões, cerca de metade do que o grupo francês estaria disposto a aceitar por sua participação, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

