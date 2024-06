Há convergência global de inflação de alimentos e energia, reafirma Campos Neto

A- A+

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 6, que o mundo está passando por um momento de convergência de inflação de alimentos e energia.



"A economia global está mais sincronizada do que antes", disse, emendando que, durante a pandemia, houve uma sincronia de políticas monetária e fiscal no mundo e que isso levou a efeitos colaterais na inflação de alimentos energia.



Os preços dos alimentos caíram antes e agora a inflação de energia caiu um pouco no mundo, de acordo com Campos Neto. No entanto, ele disse, os efeitos da pandemia continuam sendo tratados até hoje.

"Agora começamos a pensar no que será daqui para frente a inflação de energia e alimentos no mundo", disse o banqueiro central, participante na manhã desta quinta-feira da abertura do MKBR 24, evento sobre mercado de capitais, organizado pela B3 e Anbima.



