Habitação sobe 0,63% em junho ante alta de 0,25% em maio no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,25% em maio para aumento de 0,63% em junho, uma contribuição positiva de 0,10 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa do IPCA-15 foi de 0,39% em junho ante 0,44% em maio.

A taxa de água e esgoto subiu 2,29% em junho, devido a reajustes de 6,94% em São Paulo, a partir de 10 de maio; de 9,85% em Brasília, a partir de 1º de junho; e de 2,95% em Curitiba, a partir de 17 de maio.

A energia elétrica residencial aumentou 0,79%, com reajustes tarifários de 1,63% em Salvador, a partir de 22 de abril; de -2,64% em Recife, a partir de 29 de abril; de -2,92% em Fortaleza, a partir de 22 de abril; e de 6,76% em Belo Horizonte, a partir de 28 de maio.

O gás encanado recuou 0,10% em junho, devido a uma redução média de 1,75% no Rio de Janeiro, a partir de 1º de junho, que sucedeu o reajuste de 0,97% aplicado a partir de 1º de maio.



