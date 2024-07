A- A+

BANCO CENTRAL Haddad diz que é preciso acertar comunicação sobre BC e arcabouço fiscal para conter alta do dólar Ministro se reuniu, nesta manhã, com parlamentares

O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou nesta terça-feira que é preciso acertar a comunicação sobre a autonomia do Banco Central (BC) e rigidez do arcabouço fiscal para conter a alta do dólar em relação ao real.

— Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação a autonomia do Banco Central como o presidente fez hoje de manhã quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal, é isso que vai tranquilizar as pessoas — disse o ministro em coletiva a jornalistas no ministério da Fazenda.

Em entrevista na manhã desta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer que a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central tem "viés político", mas recuou em relação a autonomia da autoridade monetária, um ponto que vinha sendo criticado por Lula nas últimas semanas.

— Mas eu acho que a gente precisa manter o Banco Central funcionando de forma correta, com autonomia, para que o presidente do BC não fique vulnerável às pessoas políticas. No entanto, Lula Se você é um presidente democrata, permite que isso aconteça sem nenhum problema. Mas Banco Central não pode estar a serviço do sistema financeiro, é um banco do Estado — disse o presidente.

Também nesta terça-feira, Campos Neto disse que a interrupção do ciclo de quedas nos juros, decidido na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), teve como uma das motivações "ruídos" em relação a expectativas sobre a trajetória fiscal e política monetária do país.

— Isso (queda de juros) teve muito mais a ver com muitos ruídos que criamos do que com os fundamentos. E os ruídos estão relacionados a duas coisas, uma é a expectativa na trajetória da política fiscal e a outra é a expectativa sobre futuro da política monetária — afirmou ele durante palestra no Forum on Central Banking, promovido pelo Banco Central Europeu (ECB), em Portugal. — Quando tivemos esses dois ao mesmo tempo, isso criou incerteza suficiente para nós. Precisávamos interromper e ver como podemos consertar as expectativas e nos comunicar melhor para que possamos eliminar esses ruídos, porque existe uma grande desconexão com os dados atuais, tanto os dados fiscais e de inflação quanto a expectativa. Então o que aconteceu no Brasil é que a expectativa começou a se ancorar, mesmo que os dados atuais estejam vindo conforme o esperado — completou Campos Neto.

Na última reunião, em 19 de junho, O Copom decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 10,50% ao ano, após sete cortes consecutivos iniciados em agosto do ano passado, quando a taxa estava em 13,75%. A decisão interrompeu o ciclo de queda a contragosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem afirmado "não ver explicação" para manter a Selic nesse patamar.

A ata do encontro, publicada dois dias depois, indicou que a taxa básica de juros não deve cair tão cedo diante da deterioração do cenário observado pelo comitê para a inflação, como o cenário externo "adverso" e a atividade econômica mais forte. Além disso, reafirmou a necessidade de se manter uma "política fiscal crível".

