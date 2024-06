Haddad se encontra nesta quinta (6) com Papa Francisco para defender taxação de super-ricos

A- A+

Em visita oficial de dois dias ao Vaticano e à Itália, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá nesta quinta-feira uma audiência com o Papa Francisco. No encontro, o ministro apresentará os avanços da presidência brasileira do G20 em temas financeiros.

Além da taxação das grandes fortunas, ele falará sobre a luta contra a crise climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do sul global, segundo a Fazenda.



Na terça-feira, ele se reuniu com o ministro da Economia e Finanças da Itália, Giancarlo Giorgiett.

O ministro também participou da conferência Enfrentando a crise da dívida no Sul Global, evento co-organizado pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais.

Segundo uma nota do Ministério da Fazenda, a participação de Haddad na conferência sobre a crise da dívida Sul Global reflete o compromisso do Brasil com a busca de soluções para os desafios econômicos enfrentados por países em desenvolvimento.

