BRASIL Haddad sobre vetos na LDO: Partindo da Fazenda, creio que não vai ter O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar a lei amanhã, último dia do ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, da parte da Fazenda, não haverá veto ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, mas que outros ministérios podem propor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar a lei amanhã, último dia do ano.



"Que tenha partido da Fazenda, eu creio que não (terá vetos). Mas os outros ministérios são ouvidos também. Sobretudo o Planejamento, que formula tanto a peça orçamentária quanto a lei de diretrizes orçamentárias", afirmou a jornalistas há pouco, ao chegar ao ministério depois de reunião com Lula no Palácio da Alvorada.









'Não é verdade (que houve) rombo recorde nas estatais'

Na mesma ocasião, Haddad negou que houve um rombo recorde nas empresas estatais em 2024, como foi noticiado pela imprensa.



"Não é verdade. Aliás, o próprio jornal que noticiou está fazendo as correções devidas. Às vezes, a contabilidade das estatais não é a mesma da contabilidade pública. Então quando você faz investimento, às vezes aparece como déficit, o que não é", disse a jornalistas. Haddad ainda afirmou que o déficit das estatais "não necessariamente" afeta a dívida do setor público.

