Hyundai prevê avanços no segmento de veículos híbridos e ação salta mais de 4% em Seul

A Hyundai Motor anunciou uma nova estratégia que prevê avanços no segmento de veículos híbridos chamada "Hyundai Way".

A mudança visa vender dois milhões de veículos elétricos globalmente até 2030, planeja introduzir na América do Norte e na China um novo tipo de carro elétrico com alcance de mais de 900 km com uma única carga, e aumentar as opções de modelos híbridos.

A gigante montadora sul-coreana também prevê uma venda geral de veículos alcançando mais de cinco milhões no período, um aumento de 30% em relação a 2023.

O presidente e CEO da Hyundai, Jaehoon Chang, afirmou que a "Hyundai Way" deve cooperar para a marca responder ao mercado com agilidade. "Isso garantirá uma liderança sustentável em um ambiente de mercado incerto e posicionará estrategicamente a empresa para criar um futuro centrado em mobilidade e energia", disse.

Nesta quarta-feira, as ações da Hyundai em Seul fecharam em alta de 4,65%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

