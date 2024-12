IA poderá influenciar decisões dos usuários e lucrar com elas, dizem pesquisadores

A inteligência artificial (IA) conversacional poderá, em breve, influenciar as decisões dos usuários para obter benefícios comerciais, abrindo caminho para possíveis manipulações, alertam pesquisadores da Universidade de Cambridge em um artigo publicado nesta segunda-feira.

"Estão sendo desenvolvidas ferramentas para obter, inferir, coletar, registrar, entender, prever e, em última instância, manipular e comercializar as decisões futuras dos internautas", explicou Yaqub Chaudhary, um dos coautores do artigo, do Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (LCFI) de Cambridge, um centro de pesquisa multidisciplinar em IA.