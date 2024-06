A- A+

Iate verde: conheça o primeiro barco de luxo com motor híbrido, que reduz em 40% emissões de carbono O projeto também promete a utilização de materiais sustentáveis, como cortiça para o deck, substituindo a tradicional teca, e fibra de carbono, que reduz o peso do iate

Durante a Semana de Design de Milão, na Itália, foram apresentadas as primeiras imagens do Seadeck 6, modelo inédito de iate equipado com o primeiro sistema de propulsão híbrido da Volvo.

O modelo, que promete reduzir as emissões de CO2 em 40%, foi projetado pela Azimut Yachts, marca italiana especializada em iates de luxo, que tem no Brasil o único parque fabril fora da Itália.

A embarcação híbrida conta com motor a diesel e motor elétrico, com baterias carregadas por energia solar, além de 57 pés e 3 amplas cabines. De acordo com a marca, o Seadeck 6 também terá a instalação de uma placa fotovoltaica de 10 metros quadrados, que gera energia suficiente para uma autonomia de 4 horas durante o dia e até 8 horas à noite.

Essa inovação promete proporcionar operações silenciosas, sem ruídos e vibrações, e completamente elétricas, o que garantiria uma melhora na experiência a bordo e a proteção de ecossistemas marinhos.

– A apresentação das imagens e do projeto da Seadeck 6 representa um marco significativo para a Azimut Yachts e para a indústria náutica mundial. É fruto de anos de investimentos e estudos em novas tecnologias associadas à sustentabilidade. Este iate não é apenas um exemplo de inovação em design e tecnologia, mas também um testemunho do nosso compromisso em minimizar cada vez mais os impactos ao meio ambiente contribuindo com o setor náutico como um todo – afirma o CEO da Azimut Yachts no Brasil, Francesco Caputo.



O projeto também promete a utilização de materiais sustentáveis, como cortiça para o deck, substituindo a tradicional teca, e fibra de carbono, que reduz o peso do iate em até 30%, contribuindo para uma maior eficiência de combustível.

Com 17,5 metros de comprimento, o Seadeck 6 é um iate voltado para viagens longas e conta com um salão aberto no deck principal, com visão para o mar. A proa foi projetada com design aerodinâmico permitindo que o iate aquaplane e reduza o arrasto em velocidades mais baixas. Já a popa também é mais larga, para melhorar a navegabilidade, e é equipada com espreguiçadeiras e área para refeições.

