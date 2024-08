Ibovespa intensifica queda e ameaça perder a marca dos 135 mil pontos

O Ibovespa intensificou o ritmo de queda e ameaçou perder até mesmo a marca dos 135 mil pontos, depois de ter abandonado o nível dos 136 mil pontos da abertura dos negócios desta quinta-feira.



A deterioração ocorre em meio a dúvidas dos investidores quanto à política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

Aqui, há incerteza se o Comitê de Política Monetária (Copom) elevará a taxa Selic em setembro ou não. Quanto ao Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), a dúvida é quanto ao ritmo do corte esperado no mês que vem.

Ainda assim, Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, considera natural a queda, após três elevações seguidas e também três fechamentos com pontuação histórica. "Vem numa sequência de vários dias positivos. Está num nível alto, pode ter um pouco de realização. O minério também não ajuda", descreve.

Às 12h51, o Ibovespa cedia 0,99%, aos 135.142,93 pontos, ante mínima aos 135.083,93 pontos, após variação zero na abertura e também na máxima de 136.462,18 pontos.

