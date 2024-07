A- A+

Mercado empresarial Pesquisa indica queda de confiança dos empresários no Recife Pesquisa da Fecomércio indica nono mês de queda na confiança do empresariado

Em junho, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) no Recife diminuiu 0,8%, alcançando 108,0 pontos, marcando o nono mês seguido de queda. Os dados foram divulgados pela Fecomércio Pernambuco com base em pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens (CNC) e refletem um ambiente de cautela entre os empresários do setor.

O Índice de Condições Atuais teve leve elevação de 0,6%, chegando a 84,3 pontos, ainda abaixo de 100, indicando percepção negativa das condições econômicas. Já as expectativas para os próximos meses caíram 3%, influenciadas pela incerteza na economia e no comércio, devido à interrupção no corte de juros e ao avanço inflacionário recente.

Por outro lado, o Indicador de Contratação de Funcionários registrou aumento de 1,5%, atingindo 120,9 pontos em junho, indicando confiança na expansão das equipes empresariais no curto prazo. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, o indicador cresceu significativos 12,5%.

Selic e inflação determinantes

Segundo José Roberto Tadros, presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, as decisões macroeconômicas futuras serão determinantes: "Com a estabilização da taxa Selic e a preocupação com a inflação, o varejo deve adotar uma postura cautelosa".

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, acrescenta: "Apesar da queda contínua na confiança dos empresários, indicadores como o de contratação de funcionários sugerem um otimismo cauteloso quanto ao emprego formal. Contudo, o mercado de trabalho continuará sensível aos movimentos de juros e inflação."

Veja também

conselho da federação "Espero concluir negociação de dívida até fim do mês", diz Haddad em reunião com Lula e governadores