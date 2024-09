Confiança da indústria recua 1,2 ponto em setembro, a 100,5 pontos, revela FGV

A- A+

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,2 ponto em setembro, a 100,5 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 26 a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em agosto, o indicador havia atingido 101,7 pontos. Com o resultado agora anunciado, a média móvel trimestral do índice subiu 0,7 ponto - quinta alta consecutiva.

Entre os três componentes do ICI, dois apresentaram queda em setembro. O Índice de Situação Atual (ISA) recuou 0,6 ponto, a 103,0 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,7 ponto, a 98,1 pontos.

"A confiança da indústria registrou, em setembro, sua segunda queda no ano de 2024. O resultado possui um caráter compensatório num ano caracterizado por melhoras na demanda e redução dos estoques, mas acende um alerta para os próximos meses. A percepção dos empresários sobre o presente é pior na maior parte dos segmentos, mas ainda é cedo para afirmar que há uma mudança de sinal no ciclo de crescimento da indústria", avalia, em nota, o economista do Ibre/FGV, Stéfano Pacini.

Ele destaca, porém, que a alta da taxa de juros pode se refletir na visão dos empresários sobre o futuro. "Essa alteração na conjuntura econômica pode refletir cautela nas perspectivas dos empresários sobre o ambiente de negócios nos próximos meses", afirma.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) teve alta de 0,1 ponto porcentual, a 83,4%.

