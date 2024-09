A- A+

BRASIL Inflação desacelera para 0,02% em agosto, com queda de 0,73% no preço dos alimentos É a primeira vez que o indicador registra um resultado negativo desde junho de 2023

Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, usado para observar o comportamento da inflação, desacelerou 0,02% de acordo com informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.



O resultado veio menor que o esperado pelos analistas de mercado, que calculavam alta de 0,1%. A queda foi a primeira registrada no ano e teve influência do setor de alimentação e bebidas (-0,44%), com a segunda queda consecutiva da alimentação no domicílio (-0,73%).









O resultado vem após a previsão para a Selic, a taxa básica de juros, para 2024 saltar de 10,5% para 11,25% ao ano, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. O relatório realizado pelo Banco Central do Brasil (BC) também revisou para cima a projeção do IPCA, que saiu de 4,26 para 4,3% no ano.

Veja também

INFLAÇÃO INPC de agosto cai 0,14% ante alta de 0,26% em julho, revela IBGE