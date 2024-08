A- A+

Argentina Inflação na Argentina em julho recua para 4%, menor patamar desde 2022 Índice de Preços anualizado, no entanto, ficou em 263,4%, ainda um dos mais altos do mundo

A inflação mensal da Argentina atingiu o nível mais baixo desde o início de 2022 depois que o presidente Javier Milei pisou brevemente no freio em relação ao choque econômico ao adiar aumentos nas tarifas de utilidades.

Os preços ao consumidor subiram 4% em julho em relação ao mês anterior, em linha com a previsão mediana de 4% dos economistas entrevistados pela Bloomberg.

A inflação anual desacelerou para 263,4%, de acordo com dados governamentais divulgados na quarta-feira, mas patamar ainda é um dos mais altos do mundo.

No mês passado, o governo argentino adiou aumentos nos impostos sobre combustíveis e nas tarifas de serviços públicos, que o JPMorgan Chase & Co previu que poderiam adicionar 1,2 ponto percentual à inflação mensal. A administração também manteve as tarifas de ônibus e trem inalteradas, embora vá retomar os aumentos no transporte e nas utilidades ainda em agosto.

“Os tarifários de energia são um equilíbrio delicado entre a redução de subsídios e a inflação”, disse o ministro da Economia, Luis Caputo, em uma entrevista de rádio no mês passado. “A prioridade é reduzir a inflação.”

O governo também rejeitou consistentemente pedidos para acelerar seu ajuste mensal de 2% no câmbio oficial do peso, apesar das evidências crescentes de que a moeda se tornou sobrevalorizada. O ajuste lento é fundamental para manter a inflação sob controle, junto com os superávits orçamentários consistentes do governo.

O número mais baixo de inflação representa mais uma vitória para Milei em meio à cobertura extensiva de um escândalo de abuso doméstico envolvendo o partido de oposição de esquerda.

Fabiola Yáñez, a ex-primeira-dama, apresentou uma denúncia legal na semana passada contra o ex-presidente Alberto Fernández, alegando violência de gênero. Fernández, que fez do feminismo uma das causas emblemáticas de sua administração, negou as acusações. Analistas afirmam que a notícia tende a aumentar a popularidade de Milei.

Veja também

BRASIL Governo e indústria da saúde anunciam R$ 57,4 bilhões em investimentos