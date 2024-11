Infraestruturas física e digital são temas de seminário

A- A+

Os desafios da infraestrutura do Nordeste estão em pauta no evento Análise Ceplan 2024 que acontece nesta quarta-feira (27), a partir das 14h, no Riomar Trade Center, reunindo empresários, executivos e especialistas.

A proposta do encontro é abordar a infraestrutura física e digital da região e as formas de financiá-la. Promovido pela Ceplan Consultoria e o portal Movimento Econômico, o seminário vai contar com diversos debatedores e, entre os nomes presentes, estão José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet; Márcio Guiot, presidente do Porto de Suape; Manoel Ferreira, presidente da Agemar; Karla Bertoco, diretora da JIVE-Mauá Capital; e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

“A região tem amplo potencial de crescimento, mas precisa estar preparada para atender à demanda futura”, alerta o economista Paulo Guimarães, presidente da Ceplan.

Para o sócio-fundador da consultoria, Jorge Jatobá, “a infraestrutura digital é fundamental para que a economia do Nordeste tenha maior competitividade e mantenha os negócios em expansão no século XXI”.

Debates

O evento “Os desafios da infraestrutura física e digital” vai contar com três mesas de debates.

A primeira vai tratar da infraestrutura digital, com a mediação do próprio Jorge Jatobá e participação de José Roberto Nogueira; além do CEO da Um Telecom, Rui Gomes; e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena.

Logística

A segunda mesa tratará das infraestruturas para mobilidade, cargas e transporte. O debate ainda vai incluir temas relativos à infraestrutura de abastecimento de água e saneamento e será mediado pela economista Tânia Bacelar; e os presidentes da Agemar, Manoel Ferreira; de Suape, Márcio Guiot, além do CEO da EFFICO - empresa que atua na área de saneamento, Roberto Tavares.

Segundo Tânia, as necessidades da região são históricas. “Elas pedem planejamento para atender à demanda da economia”, sintetiza.

Financiamento

Por fim, a última mesa vai debater o financiamento da infraestrutura, com a diretora Financeira e de Crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Fernanda Coelho; o presidente do BNB, Paulo Câmara; e a diretora da JIVE-Mauá Capital, Karla Bertoco.

O evento conta com o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da Caixa, do Banco do Nordeste, da Agemar/Dix Aeroportos, da Sudene, do Grupo Moura e do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco (Sindope) e tem apoio da Folha de Pernambuco.

