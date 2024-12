A- A+

Carreira Saiba como impulsionar sua carreira em 2025 Planejar com cautela os passos para evoluir profissionalmente é essencial para se reposicionar no mercado ou mudar de carreira

A virada do ano sempre traz um clima de renovação e possibilidades, motivando decisões importantes em várias áreas da vida, sobretudo na trajetória profissional. É um período em que muitas pessoas avaliam suas conquistas, revisitam seus objetivos e identificam o que desejam mudar ou melhorar.

No universo das carreiras, esse é um momento estratégico para reavaliar caminhos, buscar novas oportunidades, aprimorar habilidades ou até mesmo realizar aquela guinada tão sonhada, seja trocando de emprego, empreendendo, investindo em qualificação ou mudando de área. Traçar metas claras e estabelecer um plano de ação são passos fundamentais para transformar os desejos em resultados ao longo dos próximos 12 meses.

Para a psicóloga e especialista em carreiras, Alessandra Reis, traçar objetivos para o desenvolvimento profissional é fundamental.

“Esse processo de planejamento faz com que o profissional reflita sobre suas prioridades, analise seus pontos fortes e os aspectos que necessita aperfeiçoar, além de favorecer a definição de prazos e metas concretas”, explicou.

Planejamento

O plano de desenvolvimento pessoal costuma funcionar como uma espécie de “mapa” que orienta as escolhas e potencializa os resultados ao longo da carreira.

“Ao ser bem estruturado, (o plano) costuma impulsionar o crescimento profissional por algumas razões centrais e algumas etapas importantes são: autoanálise, definição de objetivos claros, plano de ação, busca de apoio e orientação com mentores ou pessoas mais experientes e monitoramento e revisão periódica do que foi planejado”, conceituou Alessandra.

A psicóloga sinalizou que alguns pontos são essenciais para quem busca crescimento profissional e pessoal. A clareza de objetivos é o primeiro passo: ao definir metas claras, torna-se mais fácil direcionar ações e esforços no trabalho, reduzindo as chances de dispersão e aumentando a motivação para superar desafios. Além disso, o autoconhecimento desempenha um papel fundamental nesse processo, pois envolve uma reflexão profunda sobre pontos fortes, interesses, valores e áreas que precisam de melhoria. “Esse entendimento possibilita escolhas de carreira mais alinhadas e o direcionamento para capacitações e experiências que realmente fazem sentido”, lembrou Alessandra.

Outro aspecto importante é o foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais, conhecidas como soft skills, como inteligência emocional, comunicação e liderança. “Muitas vezes negligenciadas, essas competências são essenciais para quem deseja avançar profissionalmente, seja ocupando posições de liderança ou colaborando de forma eficiente em equipe”, sinalizou. Por fim, investir no próprio desenvolvimento pessoal fortalece a resiliência e a capacidade de adaptação às mudanças, tornando o profissional mais preparado para lidar com situações de pressão, incertezas e cenários desafiadores.

Transição

Pensando nisso, Carlos Eduardo Alves, de 44 anos, já planeja os passos que vão auxiliar na conquista de suas metas laborais de 2025. O atual gerente comercial, que migrou da área de cobranças para vendas de serviços logísticos em novembro deste ano, agora faz planos para relacionar o seu atual curso na área de tecnologia com as atividades já exercidas na empresa que trabalha.

“Enxergo essa fase na nova área como um mundo de possibilidades. Acredito que meus objetivos serão naturalmente alcançados já que venho planejando bem os próximos passos. A execução será uma pequena parte do todo, planejar é fundamental”, destacou.

Carlos ainda enfatiza que no seu plano de preparação para a mudança recente de profissão, estudar sobre o segmento paralelamente ao cargo que ainda ocupava, foi essencial. Agora, passada a fase de transição, com a meta de se reposicionar no mercado escolhido, ele pretende aplicar o conhecimento da graduação em TI para otimizar os processos da sua atual função.

Para a psicóloga Alessandra, a transição de carreira pode ser desafiadora, mas estratégias como autoconhecimento, pesquisa de mercado, planejamento financeiro, testes práticos em novas áreas, networking e auxílio de um orientador de carreira podem trazer clareza e confiança para escolher e alcançar novos caminhos profissionais.

Propósito

Assim como Carlos, que está se reposicionando no mercado de trabalho, seja mudando de profissão ou buscando se desenvolver em sua área atual, muitos brasileiros também estão passando por esse processo. Segundo uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, 60% dos trabalhadores consideravam mudar de emprego até o final do ano passado, e 20% já haviam começado ativamente a procurar novas oportunidades de trabalho.

No intuito de começar 2025 com novas perspectivas e retomar um interesse antigo, Pedro Guimarães faz parte do grupo de pessoas que está investindo em uma nova área profissional. O fotógrafo revela que, ao prestar seu primeiro vestibular no início de sua carreira, optou pela área de tecnologia, mas acabou se afastando dessa escolha para se dedicar à fotografia, agora, após um ano do retorno aos estudos voltados ao primeiro ramo de escolha, Pedro decidiu aproveitar o ano que se aproxima para apostar em uma especialização.

“No meio do caminho, eu terminei conhecendo a fotografia, me apaixonei, e aí eu fui viver disso, passei 14 anos vivendo de fotografia e filmagem e atualmente tenho uma empresa. Porém, decidi fazer uma retransição de carreira, foi quando eu fiz o vestibular novamente e passei no curso de Gestão e Tecnologia da Informação, onde estou há um ano”, explicou.

No próximo ano, Pedro Guimarães deve se especializar em cibersegurança, e almeja ingressar numa empresa de referência no setor. “Eu já estou pesquisando e começando a estudar algumas certificações que servirão como um pontapé inicial para esse meu desenvolvimento na carreira, para que eu alcance o objetivo de estar numa empresa relevante e de estar crescendo nessa minha carreira e me desenvolvendo como profissional”, afirmou.

