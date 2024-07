Inovação: pernambucano é nomeado para ocupar diretoria de órgão nacional

A- A+

Com 20 anos atuando na área de projetos de inovação, o pernambucano Guilherme Calheiros foi escolhido pelo Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para ocupar uma das suas diretorias – com posse prevista para o dia 1º de agosto próximo.

A Embrapii tem por objetivo fomentar a inovação na indústria em cooperação com instituições de pesquisa, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial. A entidade mantém um contrato de gestão com o Governo Federal.

Antes de ter seu nome indicado para a instituição, Calheiros atuava como secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e presidente do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Energia do ministério, entre junho de 2023 e julho de 2024.

Com ampla experiência na área de planejamento e gestão de ambientes promotores da inovação e em política nacional de ciência e tecnologia, ele também teve passagem pelo Porto Digital.

“É com muita satisfação que recebi e aceitei o convite do Conselho de Administração da Embrapii para fazer parte da diretoria da organização. Será um prazer contribuir para esta instituição que tem um papel fundamental de fortalecer a relação das ICTs (instituições de Ciência e Tecnologia) com a indústria nacional”, ressaltou Calheiros que também leciona há 15 anos em cursos de graduação e pós-graduação.

