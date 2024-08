A- A+

Orientação Instituições criam Núcleo de Práticas Jurídicas em Direito do Trabalho Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), assina o termo de cooperação para criação do núcleo

Iniciativa é uma parceria do Governo do Estado, UPE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (SRTE-PE) e OAB-PE.

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), assina o termo de cooperação para criação de um Núcleo de Práticas Jurídicas em Direito do Trabalho no Recife.

O projeto tem o objetivo de prestar o serviço gratuito de orientação jurídica e trabalhista, a ser oferecido na Casa do Trabalhador e da Trabalhadora na capital.

A assinatura acontece nesta quarta-feira (21) e vai contar com a participação de Amanda Aires, da Sedepe; da professora Socorro Cavalcanti (Reitora da UPE); Dhiego de Lavôr Santos (Conselheiro Seccional OAB-PE); e Patrícia Ferreira Alexandre dos Anjos (Superintendente Regional do Trabalho em Pernambuco).

