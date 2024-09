A- A+

A Apple libera nesta segunda-feira o iOS 18, que terá novos recursos de personalização, integração com o ChatGPT e a uma nova versão da Siri.

As atualizações foram reveladas durante o WWDC, evento anual da empresa para desenvolvedores.

Com a atualização, os usuários do iPhone vão poder reorganizar de forma personalizada os aplicativos e ícones na Tela Inicial, Tela de Bloqueio e Centro de Controle.

As mudanças incluem a possibilidade de adotar uma única cor para os apps e de remanejar em diferentes tamanhos os ícones.

Quais são as novidades do iOS 18?

A parceria da Apple com o ChatGPT vai permitir que acesem funções do robô da OpenAI por meio de aplicativos do iPhone. A

Siri também será mais interativa (por texto, além de áudio), irá acessar informações do ChatGPT quando autorizada pelo usuário e, de acordo com Apple, será mais “natural”.

Chamada pela Apple de “Apple Intelligence”, a IA que chegará ao iPhone (para modelos 15) com o iOS 18 também irá reorganizar as Notificações da tela bloqueada de acordo com ordem de relevância, e vai permitir buscas mais específicas por vídeos e fotos dentro do celular no app Fotos, entre outras novidades.

O sistema também vai criar imagens e auxiliar na escrita de textos.

Em apresentação no WWDC, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a IA da empresa iria entender os usuários e se basear “em seu contexto pessoal, como rotina, relacionamentos, comunicações e muito mais”.

Quando sai o iOS 18?

A versão do iOS 18 será liberada a partir desta segunda-feira, dia 16.

Veja quais celulares terão o iOS 18:

iPhone XS e iPhone XS Max;

iPhone 11, 11 Pro e Pro Max;

iPhone 12, 12 Mini, Pro e Pro Max;

iPhone 13, 13 Mini, Pro e Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, Pro e Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, Pro e Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, Pro e Pro Max;

