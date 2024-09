A- A+

Tecnologia Iphone 16: modelos Pro e Pro Max têm entrega prevista para o fim de outubro no Brasil Vendas começaram hoje no Brasil. Veja promoções e funções dos novos modelos da Apple

No primeiro dia de vendas do novo iPhone 16 no Brasil, os modelos mais premium da Apple têm entrega prevista apenas para o fim de outubro.

A maior demanda pelos modelos 16 Pro e 16 Pro Max já havia sido verificada durante os dias de pré-venda por empresas de telefonia, como a Vivo, e a iPlace, revendedora da Apple no Brasil.

No site da Apple, todas as quatro cores do iPhone 16 Pro Max (que contam com três tamanhos de memória interna) só têm entrega prevista entre três e quatro semanas. A versão mais top da Apple tem preços entre R$ 12.499 (na versão de 256 GB de armazenamento interno) e R$ 15.499 (com 1 TB de armazenamento interno).

No caso do iPhone 16 Pro, todos os modelos estão com entrega entre duas e três semanas, exceto a cor preta com 512 GB de armazenamento interno, que tem entrega entre três e quatro semanas. Os preços variam de R$ 10.499 (com 128 GB de armazenamento interno) a R$ 14.299 (de 1 TB de armazenamento interno).

Já os modelos 16 e 16 Plus têm entrega mais rápida, de 2 a 3 dias úteis, para quem compra no site da Apple. Os preços variam entre R$ 7.799 (no 16, com 128 GB de memória) e R$ 11.799 (no 16 Plus com 512 GB de memória).

O mesmo movimento aconteceu nos Estados Unidos, onde a maior demanda também foi concentrada nos modelos mais caros, segundo analistas.

No site da Apple, é possível parcelar em até 12 vezes ou obter 10% de desconto à vista.

Geladeira com IA, air fryer-forno, ferro que não queima: as novidades dos eletrodomésticos para o fim do ano

Entre as principais novidades está o redesenho do sistema de câmeras na parte traseira (alinhadas verticalmente) para os modelos 16 (com 6,1 polegadas) e 16 Plus (6,7 polegadas), disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto.

O iPhone 16 Pro agora tem tela de 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior), e o modelo Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15).

Esses dois modelos vêm nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

Todos os modelos contam com um novo botão na parte lateral direita que permite tirar fotos mais rapidamente. Chamado de "Controle de Câmera", o botão tem ajuste de zoom e a possibilidade de selecionar novas funções na hora de fazer fotos, como o modo foco, retrato e selfie.

Varejo aposta em descontos

No varejo, a aposta é em promoções e facilidade de pagamento. Neste primeiro dia, já é possível obter descontos de até R$ 3 mil e parcelamentos em 24 vezes.

Na TIM, os principais descontos de iPhone estão concentrados no plano pós-pago, como o TIM Black Família 100 GB com Apple One (que reúne os serviços de streaming da empresa). O plano custa R$ 294,99 por mês e pode ser compartilhado pelo titular com até três dependentes.

Com isso, na TIM, o iPhone 16 de 128 GB de memória tem um desconto de R$ 2,8 mil, passando de R$ 7.799 para R$ 4.999. Já o iPhone 16 Pro de 128 GB tem desconto de R$ 3 mil, de R$ 10.499 para R$ 7.499.

A iPlace, com 130 lojas, oferece ainda, em parceria com empresas como Claro, TIM e bancos como o Bradesco, descontos que podem chegar a R$ 3 mil e parcelas a partir de R$ 119, considerando ainda o programa de troca de aparelhos antigos.

— O modelo Pro Max continua sendo o mais procurado entre nossos clientes. Além das condições que a iPlace oferece, também teremos o preço promocional de 10% de desconto nesse lançamento — comenta Andrei Seger, vice-presidente do Grupo Herval, conglomerado dono da iPlace.

Já o Nubank oferece parcelamento em até 24 vezes e a possibilidade de cashback de até 1%, que pode ser resgatado ou convertido em milhas do programa Smiles.

A Méliuz, que atua como parceira de lojas de varejo online, vai oferecer 8% de cashback para seus assinantes (com o Méliuz Prime) na compra do iPhone 16 no site da iPlace, revendedora oficial da Apple no Brasil. Além disso, a companhia vai oferecer um cupom de 15% de desconto na iPlace.

Na campanha da Latam Airlines em parceria com a Amazon, a cada R$ 2 gastos na compra do iPhone 16, o cliente ganha 1 ponto no programa de fidelidade da companhia (o Latam Pass).

Veja as principais novidades do novo iPhone 16:

Câmeras: A câmera traseira do iPhone 16 e 16 Plus tem resolução de 24 MP e 48 MP. Já o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max aumentaram a resolução para 48 MP em diferentes tipos de câmeras (como a ultra-angular).

Fotos: Todos os modelos têm um botão lateral direito, chamado Controle de Câmera, para tirar fotos mais rapidamente.

Zoom: As câmeras do iPhone 16 e 16 Plus têm zoom de três vezes. As versões Pro e Pro Max possuem zoom de até cinco vezes.

Design: A disposição das câmeras traseiras do iPhone 16 e 16 Plus agora é vertical. Não houve mudanças no design das câmeras nas versões Pro e Pro Max.

Tamanho maior: O iPhone 16 e 16 Plus mantêm o mesmo tamanho dos modelos anteriores. O iPhone 16 Pro agora tem 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior), e o Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). As bordas ficaram mais finas, aumentando a área útil da tela.

Vídeos: As versões Pro e Pro Max gravam em 4K a 120 quadros por segundo, ideal para quem busca qualidade profissional em vídeos.

Novas cores: O iPhone 16 e 16 Plus estão disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto. Já o iPhone 16 Pro vem nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

Veja também

Empregos Recife registra 3.166 novos empregos em Agosto e lidera contratações em Pernambuco