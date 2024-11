IPTU 2025: contribuintes podem indicar o imóvel para receber desconto até o dia 30 de novembro

A- A+

Contribuintes que adquiriram algum serviço no Recife e solicitaram a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) terão até o dia 30 de novembro para indicar o imóvel que receberá desconto no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2025. O abatimento no valor do IPTU 2025 pode chegar a 50% e, caso o cidadão disponha de créditos superiores, poderá escolher outros imóveis nas mesmas condições para aplicar o benefício.

A indicação do imóvel pode ser feita pelo aplicativo Conecta Recife ou por meio do Portal Recife em Dia. Aproximadamente 30 mil imóveis foram indicados no ano passado. Para utilizar o saldo de créditos para diminuir o valor do imposto, o contribuinte e imóvel deverão estar adimplente com os tributos municipais.

“Tanto a consulta quanto a indicação são ações simples e que podem ser feitas pelo celular, tudo na palma da mão a partir do aplicativo Conecta Recife. A gente facilitou ainda mais esse serviço para que mais pessoas acessem esse direito ao desconto”, destacou a secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer.

Como indicar

No app do Conecta Recife, o contribuinte deve acessar o ícone “IPTU 2025 - Indique aqui o seu imóvel” na área “Destaques” da tela inicial do aplicativo. Outra opção é clicar no ícone “Imóveis”, seguir em “IPTU e Taxa de Limpeza”, depois em “Consultar e Indicar Imóvel para Desconto de IPTU proveniente de notas de serviços que foram tomados - NFS-e”, até chegar a tecla “Abater crédito no IPTU”. Caso tenha algum imóvel vinculado ao seu CPF, ele já aparece para a escolha. Se quiser escolher outro, o passo seguinte é digitar o Sequencial do imóvel.

Para realizar o processo pelo Portal Recife em Dia, o caminho é clicar no ícone “Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)”, na área de Acesso Rápido do site. O próximo passo é clicar em “Acesso à NFSe” para acessar o ambiente da Nota Fiscal. Caso não tenha cadastro, o contribuinte precisa fazê-lo no local indicado. Ao logar, é só clicar no item “indicação de imóveis”, quando será necessário digitar o Sequencial do imóvel para finalizar o processo.

