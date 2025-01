Itália e Irlanda pedem explicações a DeepSeek

A- A+

Depois de a autoridade de proteção de dados da Itália solicitar informações sobre o uso de dados pessoais pelo DeepSeek, o aplicativo de inteligência artificial chinês não pôde ser acessado nas lojas de aplicativos da Apple e do Google no país.

De acordo com a Reuters, o órgão regulador italiano, conhecido como Garante, quer saber quais dados pessoais são coletados, de quais fontes, para quais finalidades, com base em qual fundamento legal e se são armazenados na China.

Em um comunicado, acrescenta a Reuters, o Garante concedeu ao DeepSeek e suas empresas afiliadas um prazo de 20 dias para responder, marcando um dos primeiros movimentos regulatórios direcionados à startup chinesa.

Segundo a agência Ansa, o chefe do regulador italiano, Pasquale Stanzione, não soube dizer se o bloqueio do aplicativo foi devido ou não ao pedido de explicações ao DeepSeek. Porém, acrescentou que o órgão iniciará uma investigação aprofundada para verificar se o regulamento de proteção de dados da União Europeia (GDPR ) está sendo respeitado. Stanzione também afirmou que o regulador está buscando garantias sobre a proteção de usuários menores de idade no aplicativo.

A Reuters acrescenta que os clientes italianos na App Store da Apple receberam um aviso indformando que o aplicativo "atualmente não está disponível no país ou na região em que você está". Na plataforma de aplicativos do Google, uma mensagem indicava que o download "não era compatível" na Itália.

Para usuários italianos que já haviam baixado o aplicativo anteriormente, o DeepSeek parecia continuar operando. De acordo com a reportagem da Reuters, na quarta-feira, o app estava disponível para download e funcionando em outros países da União Europeia e no Reino Unido.

Além do regulador italiano, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda afirmou que também solicitou informações ao DeepSeek sobre o processamento de dados em relação aos usuários irlandeses, acrescentou a agência de notícias.

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda é a principal reguladora da União Europeia para a maioria das big techs americanas, devido à localização das operações dessas empresas na UE em território irlandês. No entanto, o DeepSeek não designou a Irlanda como sua sede no bloco europeu.

Na Alemanha, um porta-voz do Ministério do Interior afirmou que o governo está monitorando aplicativos de IA para possíveis interferências antes da eleição nacional de 23 de fevereiro.

Sem mencionar modelos específicos, o porta-voz do ministério alemão ressaltou à Reuters que as autoridades de segurança ''estão preocupadas com aplicativos de IA e possíveis manipulações, bem como com a influência na formação da opinião pública por meio dessas aplicações, especialmente agora, em vista das eleições para o Bundestag".

Na semana passada, o DeepSeek lançou um assistente de IA gratuito que, segundo a empresa, utiliza menos dados a uma fração do custo dos serviços concorrentes. Na segunda-feira, o assistente havia superado o rival norte-americano ChatGPT em downloads na App Store da Apple, causando pânico entre investidores de ações de tecnologia.

