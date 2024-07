A- A+

PIX Itaú anuncia novo Pix por aproximação para outubro Usuário poderá fazer pagamentos apenas com a aproximação do celular em maquininhas ou por meio de carteiras digitais; economia de tempo é estimada em 30 segundos

O Itaú Unibanco anunciou uma nova modalidade de pagamento: o Pix por aproximação, que passa a valer em outubro em maquininhas da Rede, empresa de credenciamento que foi comprada pelo banco em 2012, e por meio de carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, por exemplo.

Apesar do Pix ser o meio de pagamento mais popular no Brasil, alguns consumidores ainda preferem usar a aproximação do cartão para economizar tempo.

Com essa nova funcionalidade, o consumidor vai poder fazer pagamentos apenas aproximando o celular, perdendo 6 segundos no processo, bem menos que os atuais 36 segundos gastos para desbloquear o aparelho, abrir o aplicativo do banco e realizar o Pix.

Além de proporcionar mais velocidade, o novo formato é seguro, com autenticação de cada transação por senha ou biometria.

Angelo Russomanno, diretor de Pagamentos para Pessoa Jurídica do Itaú Unibanco, disse que a ferramenta faz com que pagamentos via Pix se tornem tão velozes quanto os pagamentos com cartão de crédito ou débito.

— A economia de tempo terá impacto relevante para as empresas, permitindo que o atendimento seja mais rápido, reduzindo filas e permitindo a realização de mais transações; para os consumidores, além da agilidade, a modalidade acaba com a necessidade de abrir o aplicativo bancário para realizar a transação.

Veja também

Recife Dívidas com a PCR menores que R$ 10 mil terão seus processos judiciais extintos