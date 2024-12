Jaguar apresenta primeiro carro "futurista" após mudança polêmica em seu logotipo; veja fotos

A- A+

Semanas após lançar uma campanha de rebranding com muitas polêmicas e poucos carros, a montadora britânica Jaguar finalmente revelou o modelo que dá o pontapé na nova fase da marca. O lançamento do Type 00 aconteceu nesta segunda-feira, durante a Miami Art Week, evento de arte, design e inovação que acontece na Flórida.

Com traços simples e design futurista, o carro tenta estabelecer uma visão para o futuro do mercado, assim como a polêmica Cybertruck, da Tesla. 100% elétrico, o carro conceito ainda não vai entrar em produção. As cores pastéis são uma "homenagem" à cidade e a arquitetura Art Déco de Miami.





"O Type 00 é uma experiência que envolve todos os sentidos. Seu teto envidraçado harmonizado com o corpo projeta um padrão sutil nos materiais internos, trazendo as texturas à vida e transformando seu caráter ao longo do dia. A equipe de design da Jaguar explorou novas formas de aprimorar o interior. Os ocupantes podem personalizar o ambiente da cabine para se adequar ao seu estado de espírito utilizando o exclusivo Prism case, cuidadosamente desenvolvido", afirmou a marca.





Segundo a empresa, a transformação da marca ainda vai contar com seu primeiro carro de produção, um Gran Turismo elétrico de quatro portas, que será apresentado no final de 2025 e produzido no Reino Unido. O novo modelo utilizará a Arquitetura Elétrica Jaguar (JEA) e terá como meta uma autonomia de até 770 quilômetros, além de oferecer 321 quilômetros de recarga em 15 minutos.

"A magia da Jaguar é algo próximo ao meu coração, uma marca de luxo britânica original, incomparável em sua herança, arte e magnetismo emocional. Estamos resgatando essa essência da Jaguar e recriando o mesmo fascínio que cercou modelos icônicos como o E-type. Nossa jornada já começou, guiada pelo ethos original de 'Copy Nothing'. E os resultados serão espetaculares", afirmou em comunicado o CEO Adrian Mardell.



Mudança de posicionamento

Em novembro deste ano, a Jaguar apresentou seu novo visual, que abre mão do tradicional logotipo com o animal que estampava seus veículos desde os anos 1950. A alteração veio a pedido do fundador da Jaguar: Sir William Lyons. A nova marca prioriza a tipografia, muito mais redonda e com a sensação minimalista. O nome Jaguar agora é escrito em caixa baixa, com mais espaço entre cada letra.

Nas redes sociais, a repercussão da nova marca não foi boa. Muitos usuários comentaram que o retorno aos tempos mais antigos da Jaguar poderia acontecer com carros a combustão, equipados com motores V8.

Outros publicaram estranhamento com busca por modernidade de carros elétricos e de atingir uma nova geração aliados a um estilo de arte dos anos 1950.

