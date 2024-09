Além de Porsche raro, veja outros carros clássicos leiloados por valores milionários na Inglaterra

A- A+

O Festival de Goodwood, que acontece anualmente na Inglaterra desde 1993, é um evento no qual carros clássicos são reunidos em exposições e até leilões de itens marcantes do automobilismo mundial. Organizado pela casa Bonhams, dez carros foram arrematados por um valor de R$ 20,5 milhões na edição de 2024, de acordo com o Autoesporte. A lista conta com modelos como Porsche, Aston Martin, Bentley e Alfa Romeo.

O destaque da noite foi um Porsche 911 993 Last Waltz (ou "Última Valsa"). O carro alemão não é qualquer unidade e, sim, a última com motor refrigerado a ar que saiu da fábrica de Zuffenhaussen (Alemanha) em março de 1998. O esportivo foi arrematado por 540 mil libras e com taxas e impostos chegou a 614.300 libras (cerca de R$ 4,5 milhões).





Porsche 911 993 foi leiloado por R$ 4,5 milhões — Foto: Reprodução



Além deste, outro veículo raro e o segundo carro com o maior valor de arrecadação foi o Alfa Romeo 8C 2300 Corto Spider, de 1932. O carro é uma réplica de alta qualidade feita por especialistas ingleses. Segundo a casa de leilões Bonhams, foram mais de 750 mil libras (R$ 5,5 milhões) gastas em mão de obra e peças exclusivas para montá-lo. O veículo, aliás, é equipado com um motor de oito cilindro em linha de 2.9 litros que foi totalmente restaurado em 2016.





Bentley DB6 de 1970 estava na lista — Foto: Reprodução

Um Porsche 911 Turbo SE Flat Nose 1986 foi arrematado por 178.250 libras (R$ 1,3 milhão). O carro tem motor 3.3 turbo com mais de 300 cv, interior revestido de couro, vidros elétricos e ar-condicionado. Aston Martin DB6 Vantage de 1970 foi arrematado por 207 mil libras (R$ 1,5 milhão), um AC Roadster vendido por 230 mil libras (R$ 1,6 milhão) e um dos mais baratos, um Porsche 911 930 com o lance final de 178 mil libras (R$ 1,3 milhão).

