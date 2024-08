Dono de Ferrari de R$ 2,2 milhões deixa de pagar imposto - e agora o carrão vai a leilão

A- A+

A agência fiscal de Tóquio está com uma Ferrari à venda. E, conforme anunciado em seu site, vai realizar um leilão on-line do carro ao longo de dois dias em setembro.

A filial da capital japonesa do órgão equivalente à Receita Federal do Brasil apreendeu uma Ferrari NV 488 Pista Spider de dois assentos, que tem um preço estimado em 56,8 milhões de ienes (o equivalente a US$ 390 mil ou R$ 2,2 milhão), do seu proprietário que não pagou sua dívida de impostos.

Para receber o valor devido, decidiu leiloar o veículo.





Esse não é o único item de luxo que a agência fiscal japonesa está leiloando. Os interessados também podem dar lances em imóveis de alto padrão e em uma rara garrafa do uísque Hibiki 30, da Suntory Holding, cultuado por colecionadores.

A agência também está vendendo um campo de golfe com um lance inicial de 141 milhões de ienes (US$ 965 mil ou R$ 5,3 milhões).

Em 2012, a agência leiloou um diamante de 7,5 quilates que começou com um lance de 40 milhões de ienes (US$ 274 mil ou R$ 1,5 milhão). O martelo, no entanto, bateu quando o lance pela pedra chegou a 76 milhões de ienes (US$ 520 mil ou R$ 2,9 milhões).

O item mais caro não relacionado a imóveis já vendido on-line foi um diamante de 12,07 quilates que começou com 27 milhões de ienes (US$ 185 mil e um pouco mais de R$ 1 milhão) e disparou no lance final para 93 milhões de ienes (US$ 637 mil ou R$ 3,5 milhões), mais de três vezes seu preço inicial.

Só seis Ferraris deste tipo estão à venda no mundo

O modelo 488 Pista Spider, com motor V8, produz mais de 700 cavalos de potência e pode acelerar de zero a 100 km/h em 2,8 segundos, de acordo com o site da Ferrari Japão. O piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc possui uma versão personalizada do mesmo modelo. O site oficial da Ferrari USA lista seis desses carros esportivos conversíveis à venda, com preços variando de US$ 679.900 (R$ 3,78 milhões) a US$ 824.895 (R$ 4,5 milhões).

A agência recusou-se a comentar sobre o proprietário do carro por motivos de privacidade. Um porta-voz da Ferrari Japão também se recusou a comentar sobre os preços.

O sistema de leilão tem alguns benefícios para o proprietário do carro esportivo. Se o carro arrecadar mais do que o valor em atraso, a agência tributária devolverá a diferença ao proprietário.

