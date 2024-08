Zé Vaqueiro alerta para perigo das fake news após sofrer acidente de carro

Zé Vaqueiro, que mostrou, na sexta-feira, 16, a imagem do carro em que estava e que ficou destruído após um acidente de trânsito, voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 21, para dizer que está tudo bem e sugerindo que seus seguidores procurem se informar por meio de "veículos de respeito" para não caírem em fake news. Ele compartilhou o print de uma notícia que sugeria que ele estava em estado grave.

Segundo a postagem do cantor, o acidente ocorreu por causa de animais na pista, no caminho para o município de Alhandra, na Paraíba, para um show.

Zé Vaqueiro explicou nos stories que o acidente não foi grave: "Não aconteceu nada de ruim. Ninguém se feriu, não aconteceu nada de grave, mas a notícia [diz] que eu estou em estado grave no hospital".

A foto reproduzida pela notícia que Zé Vaqueiro mostra, segundo ele, também não é verdadeira. "Fica um alerta para você que vê algumas notícias na internet: vá atrás de veículos de respeito, de respaldo, de profissionalismo, procurar a notícia", finalizou

O cantor é casado com a empresária e influenciadora digital Ingra Soares. Os dois são pais de Daniel, de 3 anos, e de Arthur, que morreu em julho, aos 11 meses.