Casal do Rio de Janeiro que fazia viagem de carro pelo Chile está desaparecido há cinco dias

Um casal do Rio de Janeiro está desaparecido na região do Atacama, no Chile, desde o último domingo. Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60 anos, saíram de carro de Resende com o plano de cruzar a Argentina e chegar na cidade de Copiacó. Familiares relataram ao Globo que o casal é experiente em viagens e não deixaria de dar notícias sem algum motivo relevante.

— Foi uma viagem a passeio. Eles saíram de Resende com a intenção de atravessar a Argentina, Chile e depois retornar ao Brasil de carro. Eles passaram na fronteira com a Argentina no dia 14, pela fronteira de Jama, e chegaram em Copiacó. A última informação que tivemos foi no dia 18, quando eles chegaram em Copiacó — disse Cintia, nora do casal.





Segundo os familiares, o casal se comunicava diariamente com através de um grupo. A rotina de viagem incluia o envio de fotos, localizações, descrição da rotina e planejamento do que fariam naquele dia. No último domingo, Cintia e Raphael, filho de Eraldo e Aurora, enviaram uma mensagem de bom dia, mas não tiveram mais retorno.

— Conseguimos acessar o computador da minha sogra e a última localização foi em Copiacó, no hotel em que eles dormiram, mas há o registro de saída no domingo de manhã. Eles viajam bastante, fazem isso há anos, não foi uma situação nova para eles. Meu sogro é bem experiente, se preocupa muito com a segurança na viagem.O planejamento, depois de Copiacó, era seguir a Rota 31 até Paso San Francisco, onde retornariam ao Brasil — afirmou Cintia.

A família contou que não se preocupou nos primeiros dias sem contato, já que muitas áreas por onde o casal passaria não têm cobertura de sinal do celular. Mas, com o passar do tempo, Cintia e Raphael perceberam que havia algo errado, acionaram as autoridades e decidiram embarcar para o Chile para fazer as buscas por conta própria.

— Na terça-feira começamos a nos preocupar e acionamos as autoridades. Já ligamos para a polícia local, hospitais e consulados. Agora estamos aqui, contando com a ajuda dos carabineiros da polícia local, e fazendo buscas por conta própria. Fizemos todas as partes burocráticas, e ontem decidimos ir para as redes sociais pedir ajuda. Não vamos descansar enquanto não encontrar eles. É complicado, desesperador, estamos trabalhando no escuro. As coisas são devagar para quem está passando por isso — desabafou Cintia.

O Globo aguarda retorno do Itamaraty e da polícia local sobre os procedimentos de busca pelo casal.

