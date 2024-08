A- A+

RECIFE Carro capota após colidir com outro veículo em cruzamento em Boa Viagem CTTU enviou agentes ao local para orientar o tráfego, que ficou complicado

Um carro capotou no cruzamento entre a avenida Domingos Ferreira e a rua Antônio Falcão, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta terça-feira (20), após colidir com outro veículo. Ninguém ficou ferido.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) enviou agentes ao local para orientar o tráfego.

O trânsito ficou complicado nas primeiras horas da manhã e os motoristas precisaram desviar para seguir o caminho.

A CTTU confirmou que os veículos foram retirados ao longo da manhã.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros não atuaram na ocorrência.

