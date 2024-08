A- A+

Jaboatão dos Guararapes Jaboatão: motorista fica ferido após perder controle e tombar caminhão de tijolos na BR-101 Motorista foi levado a hospital no Cabo, segundo o Corpo de Bombeiros

Um caminhão carregado de tijolos capotou, na manhã desta terça-feira (20), após o motorista perder o controle do veículo, no quilômetro 89 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O motorista, de 53 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 5h50, o veículo tombou no canteiro central da rodovia, no sentido Cabo de Santo Agostinho.

O caminhão continuava no canteiro central até 7h30, segundo a PRF. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

"[Os bombeiros] procederam com a condução da mesma [a vítima] ao Hospital Dom Helder para receber cuidados médicos apropriados", explicou a corporação.

Outras duas vítimas estavam no veículo, mas não necessitaram de atendimento, ainda segundo os bombeiros.

