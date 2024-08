Foragidos da justiça são detidos em ônibus de torcedores na BR 101, em Goiana

A- A+

Dois homens foragidos da justiça, que seguiam com torcedores em um ônibus para assistir a uma partida da série D do Campeonato Brasileiro, foram detidos na BR-101, no município de Goiana, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



Os passageiros foram abordados em uma operação conjunta da PRF, 3ª CIPM, BEPI, BPRp, BPTran, Rocam e CIPCães.

No decorrer da fiscalização, as equipes realizaram a abordagem em uma caravana de torcedores do América de Natal, com destino a uma partida de futebol na Arena Pernambuco.



Durante a consulta individual dos torcedores, foi observado que dois indivíduos possuíam um mandado de prisão em aberto, sendo um deles emitido pela Vara Criminal de Paulo Afonso/BA em junho de 2023, pelo crime de tráfico de drogas, e o outro, pela Vara Regional de Execução Penal/RN em maio deste ano, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os foragidos foram encaminhados pela equipe da PMPE à Delegacia de Polícia Civil de Goiana, para o cumprimento dos mandados.

