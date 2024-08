Homem sobe viaduto da BR-101, furta cabos de iluminação pública e é preso pela PRF

A- A+

Um homem foi preso suspeito de furtar cabos de eletricidade do alto de um viaduto da BR-101, no Curado, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi identificado no km 69 da rodovia, nesse domingo (4), após agentes da corporação receberem uma denúncia por meio da Central 191.



No viaduto, o suspeito teria quebrado o suporte dos fios de eletricidade de iluminação pública e retirado parte dos cabos.

"Ao chegar ao local, foi dada voz de prisão ao suspeito, que ficou agitado e tentou resistir, mas foi detido", afirmou a PRF, destacando que cerca de 20 metros de cabo de alumínio foram recuperados.

O homem, cujos nome e idade não foram divulgados, foi detido e encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), na Zona Norte do Recife.

