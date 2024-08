A- A+

TELEVISÃO Maisa fala sobre incêndio no Recife: "Passei por uma experiência de quase morte" Atriz falou pela primeira vez sobre o assunto: "Renasci, com pessoas que eu amo muito"; ela e Eliana também desejaram melhoras a Silvio Santos, internado em São Paulo

Eliana e Maisa Silva, dois novos nomes de peso da TV Globo, se encontraram no Fantástico do último domingo para um papo revelador. Durante a conversa, a jovem atriz, que estará na próxima novela das 18h, "Garota do momento", relembrou um incêndio que presenciou com amigos num apartamento em Recife.





Atriz Maísa Silva estava em apartamento que pegou fogo em prédio na Zona Norte do Recife // Junior Soares/Folha de Pernambuco

“Passei por uma experiência de quase morte", disse a atriz, de 22 anos. "Escapei de um incêndio com meus amigos em julho de 2023. A gente tinha chegado de uma festa, o apartamento tinha oito pessoas no momento. Esse meu amigo e mais uma amiga ficaram lá algumas horas, esperando o resgate, porque estava complexo o acesso. Foi de longe o dia mais triste da minha vida. E também o dia mais feliz, porque eu renasci, com pessoas que eu amo muito. É a primeira vez que falo sobre isso".





Visivelmente emocionada, Maisa se desculpou:

“Inclusive, me desculpa se eu estiver meio confusa nas palavras, porque é bem sério o que aconteceu com a gente. Apesar de ninguém ter saído com arranhão, nenhuma sequela, machucado. Todos os danos foram materiais, mas todas as vidas estão bem, é isso que importa”.

Homenagem a Silvio Santos

Ex-funcionárias do SBT, as duas aproveitaram o encontro para desejar que Silvio Santos, internado desde a semana passada em São Paulo, tenha uma rápida recuperação.

"Antes de a gente encerrar nossa entrevista, eu acredito, até pelas coisas lindas que a gente viveu nessa vida no SBT, viemos acompanhando notícias do nosso querido Silvio Santos", disse Eliana."Eu gostaria muito de, neste momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias para ele. E que fique tudo bem".

Maisa completou:

"Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. Estou sempre torcendo por você e mandando boas energias, você está nas minhas orações".

Eliana, que saiu do SBT no fim de junho e agora vai apresentar o "Saia justa", no GNT, e o "The Masked Singer", na TV Globo, finalizou:

"Silvio, as nossas orações, nosso carinho e nosso respeito, sempre. Deus te abençoe, melhore e volte logo para sua casa".

No último sábado, a assessoria do SBT negou boatos de que o apresentador e dono da emissora estivesse em estado crítico. Em comunicado, foi informado que "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação."

