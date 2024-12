A- A+

BRASIL Juros cobrados no rotativo do cartão de crédito sobem para 445,8%, maior em 18 meses, informa BC Crédito rotativo é acionado quando o cliente não consegue pagar o valor total da fatura no vencimento

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo voltaram a subir em novembro, e chegaram a 445,8% ao ano em novembro, o maior patamar desde maio do ano passado. A informação foi divulgada pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

O aumento registrado no último mês foi de 7,4 pontos percentuais. Estes são os maiores juros médios para a modalidade registrados desde maio de 2023, quando o índice estava 454% ao ano.

O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento. Caso o cliente deixe de pagar, o banco deverá parcelar o saldo devedor ou oferecer outra forma para quitar a dívida em condições mais vantajosas em um prazo de 30 dias.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu no início deste ano que os juros das operações no rotativo e parcelado em 2024 não podem exceder 100% do valor da dívida original. Maio é o quinto mês de validade da decisão que limitou a dívida total no cartão de crédito.

Enquanto isso, a taxa de juros do parcelado do cartão subiu de 180% para 183,3%. Desse modo, a taxa de juros total do cartão de crédito variou de 82,2% para 83,2% em novembro.

No caso do cheque especial, os juros cobrados em novembro foram de 137,7%, frente a 135,5% de taxa em outubro

