Juscelino Filho realiza entrega de 500 computadores em Pernambuco, nesta sexta-feira (16)

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fez a entrega, na manhã desta sexta-feira (16), de 500 computadores para o Estado de Pernambuco. Ele está no Recife para uma série de agendas e também acompanhou a Blitz da Telefonia Móvel.

A doação ocorreu no auditório do Banco do Brasil, no Bairro do Recife. O objetivo é a criação de novos laboratórios de informática em todo o Estado.

A iniciativa faz parte do programa Computadores para Inclusão, que destina máquinas que não seriam mais utilizadas em órgãos públicos para pontos de inclusão social no Brasil.

Os equipamentos passam pelos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), onde são recuperados por alunos de cursos de capacitação profissional na área.

Além da entrega, o ministro acompanhou a cerimônia de entrega de 150 certificados para os estudantes que concluíram cursos de capacitação pelo CRC.

Os ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), também estiveram presentes.

Blitz

Juscelino Filho também participou do encerramento da Blitz da Telefonia Móvel no Recife que tem como objetivo medir a qualidade e velocidade de conexão de 4G e 5G.

Desde a última segunda (12), a fiscalização está sendo realizada na capital pernambucana e na Região Metropolitana.

A iniciativa é realizada pelo Ministério das Comunicações em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e conta com a participação das operadoras de telefonia móvel.

A Blitz faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, o ConectaBR, que visa garantir aos brasileiros a ampliação da cobertura, a melhoria da qualidade na prestação de serviço e a redação das desigualdades regionais.

Desde 2023, o programa já passou pelas capitais Brasília, no Distrito Federal; Macapá, no Amapá; Natal, no Rio Grande do Norte; Cuiabá, no Mato Grosso; São Luís, no Maranhão; Belém, no Pará; Fortaleza, no Ceará; João Pessoa, na Paraíba; Teresina, no Piauí; São Paulo; Rio de Janeiro e cidade de Timon, no Maranhão.

