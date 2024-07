A- A+

REDES SOCIAIS Koo, concorrente do X, anuncia fim das atividades no Brasil Empresa declarou que o "ambiente de financiamento ruim" motivou a decisão

A rede social Koo, que fez sucesso no Brasil como uma possível substituita do X em 2022, anunciou nesta quarta-feira (3) o encerramento das atividades no brasil.

"Koo anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigado por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus", anunciou a rede, com a imagem de um passarinho chorando.

A popularidade do Koo aumentou no final de 2022, quando Elon Musk comprou o Twitter e anunciou mudanças na plataforma que frustraram os usuários. Entre o público brasileiro

Com as especulações de que o selo de verificação passaria a ser pago e de que o novo dono promoveu demissões em massa na empresa fizeram com que boa parte dos usuários migrasse para o Koo.

As previsões sobre o fim do X, no entanto, não se confirmaram. Apesar das mudanças, os usuários brasileiros não abandonaram a antiga rede do passarinho azul, que continua em atividade e segue sendo uma das mais utilizadas do país.

Com a falsa promessa de migração, os investidores do Koo esperavam do mercado brasileiro um retorno que não se concretizou. A plataforma encerrou as atividades devido a baixa adesão dos usuários.

Veja também

Pix Pix por aproximação deve começar em fevereiro de 2025