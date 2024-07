Uso contínuo da internet afeta saúde mental de crianças e adolescentes

A- A+

O bem-estar e a saúde mental das crianças e adolescentes podem ser comprometidos nos dias de hoje pelo uso excessivo das redes sociais e ainda podem trazer consequências negativas, tanto no que diz respeito à saúde mental quanto física. Esse uso contínuo leva à dependência, como qualquer vício de drogas, além de acarretar uma série de problemas como ansiedade e depressão; problemas de sono; falta de concentração; dificuldade no aprendizado, entre outros.



Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, no ano 2022, 92% da população com idade entre 9 e 17 anos era usuária de Internet no país, sendo o celular o dispositivo mais usado.



Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o professor e psicólogo, Cleyson Monteiro que falou sobre a nomofobia.

Psicólogo Cleyson Monteiro. Foto: Divulgação



“Estamos trazendo para o debate o uso excessivo que aí sim é um mau. O uso exagerado que hoje infelizmente está acontecendo em decorrência das várias situações circunstanciais que vivemos e determina o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento das pessoas e infelizmente isso tem causado muitos males e a gente tem visto dentro do consultório psicológico uma excessiva procura de pessoas, inclusive crianças, que têm apresentado quadros de nomofobia, que seria a fobia de ficar sem celular.”



“O mecanismo cerebral do vício do uso do celular é o mesmo mecanismo de quem é viciado em alguma droga ou tem consumo excessivo em compras. Então existe um mecanismo cerebral e ele é afetado. Alguns autores brasileiros falam sobre o pensamento acelerado continuamente nas crianças, adolescentes e até adultos que vão dormir pensando no que vão fazer no outro dia, isso é um efeito que direciona e afeta diretamente o nosso comportamento social. E aí estamos falando dos exageros que é uma tendência, porque quando você começa a usar os aparelhos de uma forma inadequada ele vai trazendo novos aspectos que vão fazendo com que o comportamento social seja modificado”





